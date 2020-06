Volendam spreekt 20 jaar na nieuwjaarsbrand: "Lotgenoten willen een herdenking"

VOLENDAM - Twintig jaar na de brand in café Het Hemeltje in Volendam komt er opnieuw een herdenking in Volendam. Dat willen slachtoffers, vrienden en familie, de gemeente en hulpverleners. Bij de brand op nieuwjaarsnacht in 2001 kwamen 14 jongeren om het leven, nadat sterretjes de kerstversiering in het drukke café in brand zette. Ruim 200 mensen raakten ernstig gewond.

Na een periode van rouw vlak na de brand werd er in de loop der jaren steeds minder over de ramp gesproken. Brandwondenslachtoffer Kees de Boer zegt in het programma Studio Klein van mediapartner L.O.V.E.: "Mijn problemen waren minder erg dan die van anderen, dacht ik." Maar de ervaring bleef hem toch bij, ondanks dat hij het weg probeerde te stoppen. Dat werd hem drie jaar geleden te veel, hij zocht hulp en weet nu dat hij er over kan vertellen.

Samen met Linda Jonk (op foto hierboven) deelt hij nu zijn verhalen tijdens praatsessies, die tot ‘Volendam Spreekt’ gedoopt zijn. Het is een initiatief van en voor betrokkenen om hun ervaringen met elkaar te delen. De gesprekken helpen ook Linda, die door de verhalen van lotgenoten de 'puzzelstukjes' veel beter voor zichzelf kan leggen.

't Hemeltje kan weer bezocht worden

Een van de stappen die door gemeente en betrokkenen gemaakt worden naar de herdenking in 2021 is dat 't Hemeltje weer bezocht kan worden. Erik Tuijp van de belangenvereniging is nauw betrokken bij de herdenking en merkt dat er in Volendam nog veel vragen zijn. "Slachtoffers hebben ondertussen kinderen en kleinkinderen die vragen hebben", zegt Tuijp. Om die meer zicht te geven op de ramp wordt het ‘t Hemeltje op afspraak opengesteld, zodat deze bezocht kan worden. Slachtoffers mogen dan zelf bepalen wie ze meenemen. De plek van de ramp is de afgelopen 20 jaar niet aangeraakt.

Burgemeester Lieke Sievers merkte al snel na haar aantreden drie jaar geleden dat de brand nog steeds speelt in de gemeenschap.