Maximum bereikt: seizoenkaarten Ajax uitverkocht

Ajax laat weten dat nagenoeg alle seizoenkaarten zijn verlengd. De jaarabonnementen die niet zijn verlengd, worden voorlopig niet in de verkoop gebracht. Ook voor de Amsterdammers is het namelijk nog onduidelijk hoeveel mensen in het begin van het nieuwe seizoen welkom zijn in de Johan Cruijff ArenA, die plaats biedt aan ruim 53.000 fans.

Ajax wil eerst de seizoenkaarthouders het recht geven om thuisduels bij te wonen.