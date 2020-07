Wielrenner Cees Bol mag gaan sprinten in Tour de France

ALKMAAR - Voor het tweede jaar op rij mag Cees Bol de Tour de France gaan rijden. De renner van Team Sunweb moet in massasprints voor dagsucces gaan zorgen.

De ploeg van Bol neemt geen klassementsrenner mee naar Frankrijk. "We gaan voor dagsucces tijdens de sprints en willen offensief rijden", laat sportief directeur Rudi Kemna weten.

De Duitse formatie stuurt een jonge ploeg naar Frankrijk met renners als Tiesj Benoot en Marc Hirschi, ex-wereldkampioen bij de beloften. Veldrijder Joris Nieuwenhuis maakt zijn debuut. Verder zitten ook Søren Kragh Andersen, Nikias Arndt, Nicholas Roche en Jasha Sütterlin in de Tour-ploeg.

Bol maakte vorig zijn debuut in de Tour de France. In de elfde etappe kwam hij als achtste over de streep. Na zestien etappes stapte hij af.