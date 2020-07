Pride Amsterdam komt met coronaproof alternatief

"Zichtbaarheid van de seksuele en genderdiversiteit is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community", zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. "We kunnen het ons daarom niet veroorloven om een jaar over te slaan."

Daarom staan er van 25 juli tot en met 2 augustus 'coronaproof' activiteiten op het programma, zowel offline als online.

Live programma

Zo gaat Pride Amsterdam negen dagen lang televisie maken met de Amsterdamse omroep SALTO. Vanuit het theater in de bibliotheek (OBA) wordt dagelijks van 12.00 tot 19.00 uur een live programma verzorgd.

Alternatief voor Pride Walk

Als alternatief voor de Pride Walk kan de 'FIND ALL FLAGS TOUR' gelopen worden. Wie daaraan meedoet, loopt vanaf het Homomonument bij de Westerkerk langs allerlei plekken die belangrijk zijn voor de LHBT+-gemeenschap.

Op allerlei plekken langs de route hangen vlaggen die deze gemeenschap vertegenwoordigen, te beginnen met de iconische regenboogvlag.

Expositie en demonstratie

Op de Dam wordt ondertussen een expositie gehouden, waarbij vlaggen opnieuw een rol spelen. De 73 'Flags of Shame' representeren de landen waar homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat.

Tot slot wordt er op 1 augustus een demonstratie gehouden tegen homo-en transfobie. "Alleen al in de afgelopen weken zijn we regelmatig opgeschrikt door geweldsincidenten tegen leden van onze community, aldus Spee. 'Dat moet stoppen.'