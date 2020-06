Max verwerkt traumatisch spoorongeluk in schilderij: "Mijn Canta spatte uit elkaar"

ASSENDELFT - Hij had het al aangekondigd: de 28-jarige Max Carper, die eerder deze maand op een spoorovergang in Zaandijk aan de dood ontsnapte, wilde zijn traumatische ervaring van zich af schilderen. Zijn doek is inmiddels af, al zoekt hij nog een nieuwe eigenaar. "Voor een goed bedrag wil ik het wel verkopen, zodat ik een nieuwe Canta kan kopen."

Max Carper

Max' Canta werd op 10 juni op de spoorwegovergang aan de Guisweg in Zaandijk geramd door een intercity. Max zelf was luttele seconden eerder uitgestapt en had zichzelf in veiligheid gebracht.

De botsing tussen de intercity en de Canta werd volgens Max ingeleid door een ander ongeluk. Vanwege dat ongeluk stond het verkeer aan beide kanten van de overgang vast. Precies toen Max de overgang probeerde over te steken, begonnen de alarmbellen te rinkelen en sloten de spoorbomen. Toen Max door het zijraam van zijn Canta een intercity zag naderen, stapte hij uit en rende onder de spoorbomen door. Hoewel hij daarbij een vervelende knieblessure opliep, kon hij door met z'n hobby. "Soms kun je ook zittend schilderen", zei hij toen NH Nieuws hem twee weken geleden sprak.

"Door het ongeluk ben ik m'n auto en m'n vrijheid kwijt", zegt Max, die vanwege autisme liever een Canta dan een personenauto bestuurt. In zijn werk zijn het spoor en de trein overduidelijk als zodanig herkenbaar, zijn Canta allerminst. "Mijn Canta spat door de botsing uit elkaar, hij is helemaal vervormd." 'Actie en sensatie' Het schilderij ademt 'veel actie en sensatie', vertelt Max. "Het heeft veel impact op me gemaakt, daarom is het zo sensationeel." Eerder vertelde Max dat hij de eerste twee nachten na het ongeluk voortdurend het geluid van de spoorbomen hoorde. "Daarna ben ik als een blok in slaap gevallen." Waar het schilderij komt te hangen, weet hij nog niet. "Het liefst zou ik willen dat 'ie in het gemeentehuis of in een museum komt te hangen, zodat ook de burgemeester het te zien krijgt. Hij hoopt dat er aanvullende maatregelen genomen worden om de overgang aan de Guisweg veiliger te maken. "Er zou een nieuw systeem moeten komen, maar dat kost veel geld."