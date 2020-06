Max (29) ontsnapte aan de dood op spoor Zaandijk: "Brandweerman dacht dat ik er nog in zat"

ASSENDELFT - Slapeloze nachten, een flinke psychische tik én een gescheurde meniscus: het zijn de gevolgen van een ongeluk op de spoorwegovergang in Zaandijk vorige week woensdag, dat voor hoofdpersoon Max Carper (29) uit Assendelft heel anders had kunnen aflopen. "Eigenlijk zou ik de politie moeten aanklagen."

Max is woensdagmiddag vanuit zijn woongroep in Assendelft in z'n Canta onderweg naar z'n ouders als hij rond 17.15 uur bij de spoorwegovergang aan de Guisweg aankomt. Omdat op het kruispunt voorbij de overgang een ongeluk is gebeurd, staat de politie het verkeer te regelen. "Ik had groen licht, dus ging er vanuit dat ik kon oversteken", vertelt Max aan NH Nieuws. Hij rijdt de overgang op, maar ziet tegelijkertijd dat de politie het verkeer voor hem - in verband met het eerder gebeurde ongeluk - tegenhoudt.

Max twijfelt geen seconde, stapt uit en brengt zichzelf in veiligheid. Luttele seconden later ramt de trein het wagentje. Door de klap raakt ook de spoorboom beschadigd. "Een brandweerman zag mijn Canta op de rails liggen en dacht dat ik er nog in zat", vertelt Max. "Toen hij me zag, was hij wel blij."

"Het was een ophoping van fietsers", zo beschrijft hij de verkeerssituatie. Als hij midden op het spoor staat, hoort hij dat de alarmbellen gaan rinkelen en ziet hij de slagbomen dichtgaan. En inderdaad, als Max opzij kijkt, ziet hij een intercity naderen. "Hij reed langzaam, maar was al wel redelijk dichtbij, ik denk vijftig meter bij me vandaan."

De gebeurtenissen hebben emotioneel hun sporen nagelaten, vertelt de Assendelver. "De eerste twee nachten hoorde ik steeds het geluid van de spoorbomen, maar daarna ben ik als een blok in slaap gevallen." Inmiddels komt hij weer aan z'n nachtrust toe, al is hij wel naar het ziekenhuis geweest voor z'n knie. "Door het snelle handelen bij het uitstappen, is mijn meniscus gescheurd. "

Hoewel Max even iets minder mobiel is, weerhoudt hem dat er niet van z'n grootste hobby - beeldende kunst - als uitlaatklep te gebruiken. "Soms kun je ook zittend schilderen. Een vriend haalt me zo op, en dan gaan we naar het atelier in Alkmaar." Vandaag begint hij aan schilderij waarmee hij wil proberen zijn hachelijke avontuur van vorige week een plek te geven. "Er komt van alles in", licht hij alvast een tipje van de sluier op. "Beweging, kleur en emoties."

Of hij daadwerkelijk juridische stappen zal nemen, is nog niet zeker. Of hij binnenkort in een nieuwe Canta rijdt evenmin. "Dat ligt er aan of het verzekerd is."