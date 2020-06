Angst voor beschadiging provinciehuis als er tentootstelling slavernijverleden komt

"Hij handelde in de goederen die slaven produceerden. Aan de andere kant verstrekte hij leningen aan slavenhouders", vertelt Kocken. "Paviljoen Welgelegen heeft ook nog een tijd gediend als Koloniaal Museum. Je kon hier komen bekijken wat er allemaal, nou ja, buitgemaakt was."

Het provinciehuis dat gebouwd is tussen 1785 en 1789 is betaald door de steenrijke bankier Henry Hope, die zijn fortuin te danken heeft aan de slavenhandel.

De VVD, FvD, PVV en Robert Baljeu van Fractie Baljeu stemmen tegen de motie. In het Noordhollands Dagblad reageert VVD-fractieleider Erik van der Maas. Hij is tegen de motie omdat de racismediscussie volgens hem is geëscaleerd nu er opgeroepen wordt tot geweld en er ook geweld wordt gebruikt.

De angst bestaat dat wanneer het provinciehuis 'gebruikt' wordt voor maatschappelijk beladen onderwerpen, het pand misschien door tegenstanders beschadigd zal worden. "We willen geen Hoornse toestanden, zeker niet bij het provinciehuis."

Bekladden is niet nodig

Rosan Kocken denkt dat die beschadigingen wel zullen meevallen: "Als we een discussie hebben, moeten we geen blad voor de mond nemen omdat er misschien wel ergens iemand heel boos over kan worden. Laten we dan juist de discussie met die boze mensen voeren. Als er mensen zijn die hier de boel willen vernielen dan vraag ik ze om contact met mij op te nemen, dan gaan we eerst het gesprek aan. We hoeven helemaal niets te bekladden."

De stemming voor de motie loopt nog. Een deel van de stemmen wordt ook nog schriftelijk ingediend. De definitieve uitslag wordt over een week bekendgemaakt. Maar omdat een meerderheid voor de motie is, zal die er zo goed als zeker doorheen komen. En dus zal Keti Koti er vanaf volgende jaar definitief anders uitzien.