Provincie wil meer aandacht voor slavernijverleden en koloniale geschiedenis

De motie van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, PvdA, SP, CDA en de ChristenUnie werd breed gesteund. De partijen schrijven dat er al eerder initiatieven zijn geweest om discriminatie tegen te gaan, maar dat was volgens hen niet genoeg: "Institutioneel racisme komt niet door slechte intenties van individuen, maar heeft structurele oorzaken."

Keti Koti

De Provincie wil beginnen met het stilstaan bij de viering van de afschaffing van de slavernij, ieder jaar op 1 juli. Daarbij is de Provincie gevraagd om ieder jaar rond Keti Koti in gesprek te gaan over racisme en discriminatie, bijvoorbeeld met de Stichting Keti Koti Tafel.

Met een organisatie gespecialiseerd in racisme en slavernijverleden zal een tentoonstelling in het Provinciehuis worden gerealiseerd over racisme, structurele ongelijkheid en de rol van het Provinciehuis als koloniaal erfstuk.

Rellen en protesten

De motie is ingediend naar aanleiding van de grootschalige anti-racismeprotesten. Ook in Noord-Holland is op verschillende plaatsen geprotesteerd, waaronder in Haarlem, Alkmaar, Purmerend en een kinderprotest in Diemen. Ook waren er een demonstraties voor en tegen het behoud van het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen op z'n huidige plek, maar waar de demonstraties vredig begonnen, eindigden ze in rellen tussen voor- en tegendemonstranten.

Het provinciehuis

Ook het Provinciehuis in Haarlem heeft een link met het slavernijverleden. Het pand is gebouwd in opdracht van Henry Hope, een rijke bankier die eind 18e eeuw zijn rijkdom vergaarde in de handel van tot slaaf gemaakte mensen. Het pand deed tot 1923 bovendien dienst als het Koloniaal Museum.

Pas sinds kort wordt bij de rondleidingen die in het gebouw gegeven stilgestaan bij dit deel van de geschiedenis.

Hoe de Provincie verdere invulling aan dit idee gaat geven, is nog niet bekend. De partijen zijn in ieder geval blij dat de motie is aangenomen en kijken uit naar de uitwerking ervan.