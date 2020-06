Opnieuw dode bruinvissen aangespoeld op strand

Gisteren werd een nog levende bruinvis gevonden. Een surfer probeerde de bruinvis in zee te krijgen. Tot drie maal toe kwam de bruinvis weer terug. In het water begeleidde de surfer het dier, terwijl de dolfijnambulance van SOS Dolfijn onderweg was, maar al kort na de melding ging de bruinvis dood.

Deze bruinvis is, zo laat SOS Dolijn weten, is opgehaald en meegenomen voor onderzoek naar de Universiteit van Utrecht. Daar wordt gekeken wat de doodsoorzaak is en of dit door menselijk handelen komt. Annamarie van den Berg van SOS Dolfijn : "Was het dier ziek, heeft het in een net gezet, komt het door het windmolenpark? Dat wordt allemaal uitgezocht."

Zonder moeder

Er spoelen regelmatig bruinvissen aan, jaarlijks ongeveer 300 tot 800 stuks. Het gaat bijna altijd om jonge dieren die van hun moeder gescheiden zijn. Van den Berg: "Dat kan komen door verstoting of omdat ze elkaar zijn kwijtgeraakt. De piek van jonge dieren ligt in juni en juli en dan spoelen dus ook meeste bruinvissen aan. "

Bruinvissen die levend aanspoelen hebben soms nog wel een kans om succesvol teruggezet te worden. Dat gebeurt ongeveer tussen de 20 en 30 keer per jaar. "Afgelopen zondag lukte dat niet. Dat dier was al te vermoeid en vermagerd. Ze spoelen aan, omdat ze ziek en uitgeput zijn."