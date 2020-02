Bruinvis op strand Wijk aan Zee blijkt doodgestoken: "Omstander wilde 'm uit z'n lijden verlossen"

Toen het kadaver werd aangetroffen, viel direct op dat er in de kop en de borstvin grote bijtwonden zaten. Toch wekte dat bij de onderzoekers geen argwaan: geregeld worden bruinvissen aangevallen door zeehonden, die via hun bek een bacterie overdragen die bij de bruinvis een dodelijke infectie kan veroorzaken.

Waar de onderzoekers zich wél over verbaasden, was dat de bruinvis ook meerdere kleinere diepere wonden had, waarvan een deel tot diep in de borstkas reikte. Ook het hart van de bruinvis bleek te zijn geraakt.

Uit microscopisch onderzoek bleek vervolgens dat alle verwondingen waren toegebracht toen het dier nog leefde. Onderzoekers trokken de conclusie dat het dier door steekwonden om het leven was gekomen, voor een bruinvis een uitzonderlijke doodsoorzaak.

Reconstructie

In een poging de gebeurtenissen te reconstrueren togen de onderzoekers naar Wijk aan Zee, waar verschillende betrokkenen aan de tand werden gevoeld. Na enkele gesprekken bleek het vermoeden juist: de gebeten bruinvis was gewond (maar levend) aangespoeld, waarna een voorbijganger het dier heeft gedood. "Iemand heeft 'm uit z'n lijden willen verlossen"