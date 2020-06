De Peiling: 'Ik vind het goed dat ik vanaf woensdag automatisch orgaandonor ben'

Vanaf aanstaande woensdag is iedereen in Nederland automatisch orgaandonor, tenzij je daar actief bezwaar tegen maakt. Tot nu toe was het zo dat mensen géén donor zijn, tenzij ze in het donorregister aangeven hun organen wél te willen afstaan. Met de nieuwe wet verandert dat per 1 juli en is iedereen in principe orgaandonor. Wat vind jij daarvan?

Adobe Stock

Donorregister

Bijna 7 miljoen Nederlanders hebben hun keuze over orgaandonatie al vastgelegd in het Donorregister. De mensen die dit nog niet gedaan hebben ontvangen een brief. Als er ook dan geen keuze wordt doorgegeven worden mensen automatisch als weefsel en orgaandonor in het register opgenomen.



Cijfers in Noord-Holland

Per gemeente verschilt het aantal mensen dat al een keuze heeft vastgelegd in het donorregister. Langedijk is in onze provincie koploper. Daar heeft 66 procent van de inwoners een keus gemaakt. In Amsterdam en Diemen deed nog maar 40 procent van de bevolking dat.

Geen toestemming

Het aandeel mensen dat géén toestemming geeft voor orgaandonatie neemt toe naarmate het Donorregister meer registraties telt. Van de 6,91 miljoen vastgelegde codicillen is 34 procent negatief, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Keuze wijzigen

Een keuze over orgaandonatie kan op ieder moment gewijzigd worden. Dat kan via de website van het Donorregister met behulp van een DigiD. Er zijn ook formulieren beschikbaar bij gemeenten en bibliotheken. Keuzes over wel of niet doneren die al eerder zijn vastgelegd in het oude donorregister blijven ook na 1 juli geldig Wat vind jij?

Heb jij al een keus vastgelegd in het donorregister? Heb je in jouw omgeving wel eens met orgaandonatie te maken gehad? Wat vind je ervan dat iedereen vanaf 1 juli in principe automatisch donor is? We horen het graag van je!