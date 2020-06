Marjon roept op tot registratie in nieuwe donorwet: "Ik heb weer een toekomst"

MIDDENMEER - De 44-jarige Marjon Tolhuis-Anker heeft haar leven weer terug door een nieuwe nier en een lever van een overleden orgaandonor. Marjon roept iedereen nu op om zich te registreren in de nieuwe donorwet. "Je kunt er iemands leven mee redden. Verdiep je erin en maak een keuze."

De nieuwe donorwet treedt op 1 juli in werking. Iedereen die zijn of haar voorkeur dan nog niet in het donorregister heeft vastgelegd, ontvangt een brief van de overheid met daarin de vraag een keuze in te vullen, 'ja' of 'nee'. Bij geen gehoor komt er achter je naam 'geen bezwaar' te staan, wat betekent dat je organen na overlijden naar een patiënt op de wachtlijst kunnen. Voor nabestaanden Marjon is dolblij dat ze door de orgaantransplantatie weer nieuw perspectief op de toekomst heeft en pijnvrij door het leven kan. Aan de andere kant beseft ze zich ook dat er ergens een familie rouwt om het verlies van een dierbare. "Daarom roep ik iedereen op om expliciet een keuze te maken", vertelt Marjon aan NH Nieuws. "Vooral voor de nabestaanden. Als zij weten dat het een bewuste keus is geweest om orgaandonor te zijn, dan geeft dat rust." Bekijk hier de hele reportage. Tekst loopt door onder de video.

NH Nieuws

Marjon heeft cystenieren, een erfelijke nieraandoening waardoor er zich in de nieren en lever cystes vormen die soms uit kunnen groeien tot het formaat van een pingpongbal. Toen haar artsen na een controle eind vorig jaar vaststelde dat Marjon nog maar vijftien procent nierfunctie over had, werd ze op de wachtlijst geplaatst voor een donornier. Lever aangetast Door de cystevorming nam Marjon enorm toe in omvang, ze kon daardoor zelfs niet meer bukken om een bord in de vaatwasser te zetten of om haar veters te strikken. Omdat ook haar lever door de cystes zo was opgezet en aangetast, moest ook die getransplanteerd worden. "Er was geen plaats om een donornier te plaatsen omdat mijn lever alles verdrukte", vertelt ze. Meestal duurt het een aantal jaar voor er geschikte organen beschikbaar zijn voor een succesvolle transplantatie. Marjon kon haar oren dan ook niet geloven toen ze halverwege maart, na een halfjaar op de wachtlijst, gebeld werd door de leverarts, dat er geschikte organen waren gevonden. "Ik was zo blij maar ik durfde het tegelijkertijd ook nog niet te geloven. Er kon nog van alles misgaan", aldus Marjon.

Quote "Ik kan eindelijk weer shoppen met mijn dochter" Marjon Tolhuis-anker