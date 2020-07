Amstelland Zomer vieren in Aalsmeer: met de boot de Westeinderplassen op

AALSMEER - De grootste trekpleister van Aalsmeer is de waterrijke omgeving. De Westeinderplassen bieden voor veel Aalsmeerders en bezoekers uit de wijde omtrek veel zomerplezier. Bij jachthaven Dragt is goed merkbaar dat het seizoen van start is gegaan.

Nico Hofstee is havenmeester bij de oudste jachthaven van het dorp. Volgens hem kwam het seizoen dit jaar wat moeizaam op gang. "April was echt heel slecht. Ik dacht, waar gaan we naartoe? Totdat op het nieuws verscheen dat mensen massaal de watersport in gingen. Dat was meteen een kentering. In twee, drie dagen sloeg het om." Nico heeft niks te klagen. De haven is helemaal vol met bootjes en ook de verkoop van plezierjachten verloopt goed.

NH Nieuws

De jachthaven verwelkomt niet alleen gasten uit het hele land, ook buiten onze landsgrenzen komen booteigenaren naar Aalsmeer. Hun boot wordt dan helemaal in orde gemaakt door Nico en zijn team. Deze buitenlandse gasten blijven nu nog veelal thuis, maar wellicht zijn ze later deze zomer wel op de haven te vinden. De Nederlandse genieters zijn in ieder geval duidelijk over hun plannen voor de zomer: "Wat we ieder jaar doen eigenlijk: rondtouren. Dan zien we wel waar de wind en het weer ons brengt", vertelt een man vanaf zijn zeilboot. Een andere Amsterdamse vrouw leeft in de zomer echt op het Aalsmeerse water. "Dit is goddelijk natuurlijk. Zodra het kan, net klaar met werk, de auto in en deze kant op. (...) Veel zwemmen, varen suppen. Een paradijs!"