Volleybalster Celeste Plak over tijdelijke stop: "Misschien ga ik bij de 'Appie' werken"

APELDOORN - Volleybal-international Celeste Plak maakte vorige week bekend een pauze te nemen in haar volleybalcarrière. Ze wil meer tijd besteden aan familie en vrienden. Sporten blijft ze ook doen, want sinds vorige week is ze in haar woonplaats Apeldoorn geregeld op de tennisbaan te vinden. Daar volgt ze met O ranje-ploeggenoot Kirsten Knip tennisles.

"In een kalenderjaar van 365 dagen hebben we tien dagen vrij en dat is dan niet eens achter elkaar", licht Plak haar keuze toe om tot januari niet meer in actie te komen. Ze hoopt met haar tijdelijke carrière stop de gretigheid naar het bal weer terug te krijgen en over een half jaar weer met vol goede moed te beginnen bij een nieuwe club.

Op dit moment wil de volleybalster uit Tuitjehorn vooral genieten van haar vrije tijd. "Nu wil ik leuke dingen gaan doen. Dingen waar ik blij van wordt en waar ik energie van krijg."

Nummer twee

Plak is niet de enige Oranje-speelster die een pauze neemt. Vorige maand liet ook international Lonneke Slöetjes weten tot januari te stoppen met volleyballen. Vriendin en teamgenote Kirsten Knip begrijpt de keuzes van haar Oranje-collega's wel. "Je sociale leven zet je op een lager pitje omdat je beste uit jezelf in de sport wil halen. En dat is vrij lastig. Helemaal als je zoals Celeste een sociaal persoon bent en veel energie haalt uit je familie en vrienden", aldus Knip.

Zelf overweegt de 27-jarige Enkhuizense ook een tijdelijke stop in haar carriėre. "Dat zit in mijn hoofd. Dat heeft bij mij te maken met privé-redenen en daar ben ik nog over aan het nadenken."

Bij de 'Appie' werken

Op dit moment zitten beide speelsters zonder contract en dus hebben ze geen inkomen. "Misschien ga ik bij de Appie (Albert Heijn red.) werken, achter de kassa ofzo", grapt Plak. "Nee, maar gelukkig heb ik de laatste jaren zo hard gewerkt dat ik mezelf dat kan veroorloven."