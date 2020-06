Volleybalster Plak last tijdelijke pauze in tot eind 2020

ARNHEM - Celeste Plak zal dit jaar niet meer in actie komen voor Oranje of een clubteam. De volleybalster uit Tuitjenhorn wil afstand nemen van het 'fulltime leven als topsporter'. De 24-jarige speelde sinds 2012 al 261 interlands.

"Ik ga het komende halfjaar benutten om mij maatschappelijk te oriënteren, terwijl ik met hulp van een personal trainer fit blijf", vervolgt Plak. "Uiteindelijk wil ik halverwege het clubseizoen, in januari, weer sterk terugkeren om de gaten in de vloer te slaan."

"De laatste maanden heb ik vanwege de coronamaatregelen niet kunnen volleyballen", vertelt Plak aan het AD. "Door die verplichte afstand ben ik eens rustig gaan nadenken en tot de conclusie gekomen dat ik wat langer pauze wil nemen. Ik ben al een te ruime tijd de echte gretigheid naar de bal kwijt en dat is niet goed. Die gretigheid is van levensbelang in onze sport."

Plak speelde het afgelopen seizoen namens Aydin BBSK in de Turkse competitie, maar haar contract liep voor de zomer af. Daarvoor speelde ze jarenlang in de Italiaanse competitie, voor Bergamo en Novara. Met Novara won ze in 2019 de Champions League. Met Oranje werd ze in 2016 vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.