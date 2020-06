Van brute moord verdachte Bussumer blijft ontkennen: "Ze werd wel bedreigd"

MUIDEN - Bussumer Erwin G., de man die wordt verdacht van de moord op Naardense Edita Moliené en het vervolgens laten verdwijnen van haar lichaam verpakt in een opblaaszwembad in de Muidertrekvaart, blijft ontkennen dat hij iets met de moord te maken heeft. Vandaag staat hij voor de rechter, morgen hoort hij welke straf er tegen hem geëist wordt.

De dood van 42-jarige Edita trok twee jaar geleden veel aandacht. Haar lichaam werd in een pakket gevonden in de Muidertrekvaart bij de Maxis in Muiden. Ze was volledig vastgebonden met touwen en tiewraps en verpakt in een plastic opblaaszwembadje, dat ook nog eens omwikkeld was met touwen. Twee maanden na de vondst van het lichaam van Edita werd de 45-jarige Erwin G. uit Bussum opgepakt. Edita was zijn ex-vriendin. "Ik schrok heel erg toen ik hoorde dat ze niet meer leefde. Ik geloofde het eigenlijk niet", vertelde hij vandaag aan de rechter.

Quote "Ik ben onschuldig en word dan gestopt op een plek waar ik eigenlijk niet hoor te zijn" Erwin G.

Toch gaat de officier van justitie er wel degelijk vanuit dat G. de moord gepleegd heeft. Belangrijk onderdeel van het bewijs is naast het dna van een nog onbekend persoon ook het dna van Erwin aangetroffen op het touw waarmee Edita was vastgebonden. "Ik heb daar geen verklaring voor. Ik ben niet bij haar dood geweest", blijft hij ontkennen. Bij hem thuis zijn touwen gevonden, die in verband worden gebracht met het bewuste touw. "Die waren voor de boten die ik heb gehad." Hij heeft ook wel eens bondageseks gehad waarbij touwen werden gebruikt. Tegen undercoveragenten zou hij na een verhoor op de luchtplaats bij het politiebureau hebben bekend verantwoordelijk te zijn door de dood van de vrouw. Op de vraag 'of hij de lul was' zou hij ja hebben geknikt. Ook zou hij ja hebben geknikt op de vraag 'of hij het gedaan heeft'. "Dat is niet waar. Ik heb het over bepaalde onderwerpen niet gehad. Ze kunnen alles wel opschrijven." Meer verdenkingen De moord op zijn ex-vriendin is niet het enige waar G. verdacht van wordt. Hij wordt verdacht van bedreiging, mishandeling, diefstal bij een hockeyclub en verboden wapenbezit. Waar de Bussumer op de zitting vandaag bekent ingebroken te hebben bij de sportvereniging, andere vrouwen te hebben bedreigd en mishandeld, ontkent hij stellig schuldig te zijn aan de dood van Edita, met wie hij in de zomer van 2018 een relatie had. Als de voorzitter van de rechtbank vraagt wat hij er dan van vindt dat hij al sinds november 2018 vast zit, reageert hij kort en gelaten: "Leuk is het niet. Het is vervelend, maar ik kan er niks aan veranderen. Ik heb me er bij neergelegd", zegt hij met platte tongval. Over het niet meewerken aan een onderzoek door het Pieter Baan Centrum zegt hij: "Ik ben onschuldig en wordt dan gestopt op een plek waar ik eigenlijk niet hoor te zijn." De volledige tenlastelegging tegen Erwin G.:

Volgens hem heeft Edita negen dagen voor de vondst van haar lichaam levend zijn woning verlaten en was de relatie over. Daarna heeft hij geen contact meer met haar gehad. Hij was rond die tijd drie dagen wakker geweest door drugsgebruik (amfetamine) en is na haar vertrek vanuit zijn huis dagenlang gaan slapen. Zorgen om Edita en andere man Ze vertrok, vermoedt hij, naar een andere man van wie ze nog geld tegoed zou hebben. Hij heeft wel ideeën over wat er gebeurd is met haar, maar 'wil geen andere mensen belasten' en verklaart daarom ook niks. "Ik heb een bloedhekel aan de politie en ga de politie niet helpen." Hij maakte zich naar eigen zeggen wel zorgen over haar: "Ze was bang om terug naar huis te gaan. Dat vond ik ook apart. Ze werd behoorlijk bedreigd." Onheus bejegend Aan eind van de ochtend voelt hij zich onheus behandeld als gevraagd wordt of hij dichter bij de microfoon wil gaan zitten, zodat de slachtoffers en familieleden op de publieke tribune ook kunnen horen wat hij zegt. Hij dreigt zich te beroepen op zijn zwijgrecht en weg te gaan, maar doet dat uiteindelijk niet. De voorzitter van de rechtbank concludeert eerder dat hij niet het achterste van zijn tong laat zien, omdat hij 'niet wil wijzen naar mensen'. "Door de manier waarop er hier met me wordt omgegaan, is het misschien wel verstandig om zo min mogelijk te zeggen", zegt Erwin. Hij heeft het idee dat er met zijn aanwijzingen weinig gedaan is, maar zegt wel dat 'hij niet weet wie het heeft gedaan'. "Had ik geweten wat er met Edita is gebeurd, had ik het echt wel verteld."

Rechtszaak duurt twee dagen De rechtszaak tegen Erwin G. is momenteel nog bezig. vanmiddag krijgen de nabestaanden en andere slachtoffers de mogelijkheid om te hun verhaal te vertellen. Ook morgen is er nog een zittingsdag.