Versoepeling coronamaatregelen betekent niet direct een kermis in Volendam

VOLENDAM - Evenementen en kermissen mogen vanaf 1 juli weer plaatsvinden, maar dat betekent niet dat het ook direct gebeurt. In Volendam is het al weken lang het gesprek van de dag: Gaat de kermis in Volendam begin september door? "Daar gaan we de komende dagen naar kijken", antwoordt een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam.

"De verwachting is wel dat we meer tijd nodig hebben om op basis van deze aangekondigde versoepelingen een besluit te kunnen nemen. We gaan opnieuw alle opties bekijken", aldus gemeente Edam-Volendam.

Want de anderhalvemeter-regel blijft intact. Premier Rutte zei hier gisteravond in de persconferentie over: "Om het concreet te maken. In de Kuip of Arena mogen mensen weer op anderhalvemeter afstand van elkaar zitten. Op het terras hoeven mensen zich niet meer aan deze regel houden als de horecaondernemer een ’kuchscherm’ plaatst."

De kermis in het vissersdorp is een begrip. Ook mensen van ver buiten Volendam reizen af naar het jaarlijkse feestje.