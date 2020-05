Volendamse kermis-cd met palingsound van de baan: dorp hoopt dat kermis zelf wél doorgaat

VOLENDAM - Slecht nieuws voor liefhebbers van Volendamse muziek. Omdat het te onzeker is of de iconische kermis in het dorp dit jaar wel door gaat, hebben de makers van de jaarlijkse kermis-CD de stekker uit de productie getrokken.

NH Nieuws

De kermis staat op de planning voor 4 tot en met 9 september, wat binnen de huidige maatregelen net zou moeten kunnen. Maar de onzekerheid is te groot, en daarom komt er geen CD. "Zo'n cd is voor een hele hoop mensen van levensbelang", vertelt zanger Joop Bouwman aan NH Nieuws. De plaat wordt elk jaar volgezongen door lokale artiesten. Zo hebben Jan Smit, Nick en Simon en de 3J's allen al een keer een bijdrage geleverd. Nu de cd officieel van de baan is wordt er vol spanning gekeken of de kermis überhaupt nog wel doorgang kan vinden. "Ik heb nog hoop, maar tegen beter weten in. Over een paar maanden een kermis die zwart staat van de mensen... Ik denk het niet", aldus Bouwman.