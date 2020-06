Afscheidsmusical in openluchttheater: "Wie weet rolt hier een nieuwe traditie uit"

BLOEMENDAAL - Voor de groep 8-leerlingen van de Vondelschool in Aerdenhout was hun eindmusical er een om nooit te vergeten. Met hun optreden in openluchttheater Caprera hadden ze vandaag de primeur. "Caprera is gewoon een heel groot podium met plek voor heel veel publiek, dus dat is heel vet!", aldus leerlinge Mirte.

Twee maanden geleden leek het erop dat de leerlingen hun afscheidsmusical niet voor publiek zouden kunnen opvoeren, wegens de uitbraak van het coronavirus. De musical zou worden opgenomen en de film zou thuis door de ouders kunnen worden bekeken. Maar Rosa di Lisa, moeder van een leerling op de Vondelschool, zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. "Ik vind dat de eindmusical het huzarenstukje moet zijn van de groep 8-leerlingen. Dus ik dacht, wel of geen corona, we moeten een mooie locatie vinden." En dat bleek niet zo moeilijk. Openluchttheater Caprera is groot genoeg om honderd ouders te ontvangen en op gepaste afstand van elkaar te laten zitten. Rosa stuurde een mail naar het bestuur en daar werd enthousiast op gereageerd. "We hadden er zelf niet over nagedacht, maar vonden het wel een logische vraag", vertelt Lode van Piggelen, de directeur van het theater. "Alle scholen waren natuurlijk in paniek, hadden al gerepeteerd. Dus we vonden het heel leuk dat ze bij ons uitkwamen en vonden ook dat wij hen dat moesten bieden."

En zo werd drie weken geleden het besluit genomen dat de groepen 8A en 8B van de Vondelschool vandaag hun eindmusical in het theater mochten opvoeren. En dat betekende een flinke klus voor de Elvira van Niel, de juf. "We hebben in 12 dagen de musical ingestudeerd." Ze merkte aan haar leerlingen dat ze het toch wel spannend vinden om in Caprera te staan. "Dat leeft heel erg. Niet alleen musicaltechnisch dat ze hard moeten praten achterin, maar ook dat nooit eerder iemand dit heeft mogen doen." Als het spektakel erop zit, reageren de leerlingen reageren uitgelaten. "De audities gingen nog met de nodige moeilijkheden, maar nu ging het echt supergoed!", zegt Tijn lachend. Volgend jaar De Vondelschool is een van de tien scholen uit de omgeving Aerdenhout en Boemendaal, die haar eindmusical mag opvoeren in theater Caprera. Maar Lode van Piggelen overweegt wel om hier een vervolg aan te geven. "Dat de omgeving hier ook op het podium terecht kan, vind ik juist heel leuk en wie weet rolt hier weer een nieuwe traditie uit."