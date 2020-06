Optreden in corona-tijd: Haarlemse band Chef'Special geeft tien concerten in acht dagen

BLOEMENDAAL - Hun laatste album 'Unfold' is alweer drie maanden oud, maar vanwege de coronacrisis hebben ze de nummers nog niet live gespeeld. Daar komt volgende maand verandering in, want dan treedt de Haarlemse band Chef'Special tien keer op in het Bloemendaalse openluchttheather Caprera.

Chef'Special

Dat maakt de band eerder vandaag bekend, nadat leadzanger Joshua Nolet gisteren al groot nieuws in het vooruitzicht had gesteld. De tien concerten worden in acht dagen afgewerkt.

Vanwege de corona-uitbraak zijn bij indoor-evenementen volgende maand maximaal honderd bezoekers welkom. Voor openluchttheaters geldt geen officiële limiet, zo lang bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden en de verplichte looproutes volgen.



Vergeleken met een uitverkocht Ziggo Dome, waar de Chef'Special eerder optrad, is Caprera een mini-theater. Bovendien zullen er vanwege de maatregelen ook nog eens veel minder tegelijk aanwezig kunnen zijn. "In plaats van 1.100 mensen, kunnen we nu 250 mensen ontvangen", aldus een woordvoerder van Caprera. Intieme concerten Vanwege die beperking heeft de Haarlemse band besloten in korte tijd 'tien intieme concerten' te geven. Zo hoopt de band ondanks de coronacrisis toch een flink deel van haar fanschare muzikaal vertier te bieden. Van vrijdag 10 juli tot en met zaterdag 18 juli staat tien optredens gepland. Noodgedwongen of niet, de locatie sluit goed aan bij het nieuwste album, want dat werd als vanouds opgenomen in Haarlem. De concertenreeks heeft dan ook plaats in - zoals het theater het omschrijft 'de eigen achtertuin'. Zomerprogramma Caprera Caprera maakte vandaag het zomerprogramma bekend. Het eerste concert uit de reeks van Chef'Special is tevens het eerste concert dat sinds de intelligente lockdown in het openluchttheater wordt gehouden.