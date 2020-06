Droogte in Noord-Holland: "Dat is echt iets om alert op te zijn"

Voor onze enige echte NH Nieuws-weerman Jan Visser is de droogte ook een bron van zorg . Vanachter zijn bureau, in zijn huis in Purmerend, volgt hij de weersomstandigheden op de voet. Visser maakt zich niet alleen zorgen om de gevolgen van klimaatverandering, maar ook om onze omgang met water: "De grond moet z'n sponswerking weer terugkrijgen. Dus stenen eruit en planten erin."

Ook in het water van het Noordzeekanaal zijn de gevolgen van de droogte waar te nemen. Door de verminderde aanvoer van het zoetwater, neemt bij extreme droogte de verzilting van het Noordzeekanaal verder toe. "Het is een bron van zorg voor Rijkswaterstaat", vertelt Arjen Kikkert, adviseur water. Met enkele aanpassingen kan worden geprobeerd de toename van brak water in te dammen, maar daarmee loopt de economische schade al snel in de miljoenen euro's.

Het is een droevige aanblik . De heidevlakte heeft meer weg van een woestijnlandschap dan van een groen gekleurd heideveld. Boswachter Ben Blessing van het Goois Natuurreservaat, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de droogte. Volgens hem dreigt niet alleen het cultureel historisch heidelandschap te verdwijnen, ook het risico op brand neemt sterk toe. "Dat is echt iets om alert op te zijn", benadrukt hij.

Sierkwekers uit Amstelland doen er alles aan om de omstandigheden zoveel mogelijk naar hun hand te zetten door te zoeken naar mogelijke oplossingen om de planten ook in droge periodes van voldoende water te voorzien. Zo zorgt cyclamenkweker Monique Vollebreght er samen met haar broer voor dat de kas altijd voor een deel leeg blijft om zo water te kunnen besparen en denken zij na over mogelijkheden voor het plaatsen van een watersilo. "Dan kunnen we nog meer water opvangen en bewaren", vertelt Vollebreght.

Ook vanuit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt over mogelijke oplossingen nagedacht om ook in de toekomst voldoende water te hebben. Volgens programmamanager Maarten Poort is er nog tijd, maar moeten we zeker gaan nadenken over alternatieven. ''Bijvoorbeeld ondergrondse opslag in tijden dat er veel water is. En we kunnen op het gebied van waterbesparing ook zuiniger aan doen, zoals op een andere manier het land beregenen."

Geen zorgen

Maar er zijn ook mensen die zich nog helemaal geen zorgen maken over de droogte. Zoals Broccoliteler René Verdonk uit Zwaagdijk. Samen met andere West-Friese agrariërs maakt hij dankbaar gebruik van het water uit het IJsselmeer en Markermeer.

Ook Langedijker wijnboer Pieter de Boer maakt zich geen zorgen over de droogte. Sterker nog, hij hoopt dat de periode van neerslag voorlopig nog even uitblijft. "Wij hebben geen regen nodig voor de planten, want die hebben wortels die zo diep zijn dat ze tot aan het grondwater komen. Daarnaast heb je door de droogte minder last van schimmels."