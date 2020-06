"De maat is vol!" Aziatische belangenorganisatie roept op tot aangiftes

"Soms wou ik dat ik geen Aziaat was, omdat ze altijd de pik op me hebben." Zegt de 16- jarige Yanii. Yanii is niet zijn echte naam en die houdt hij na zondag ook liever geheim. Toen werd hij door een groep jongens uitgescholden en tegen zijn hoofd getrapt toen hij aan de Jagersplas zat met vrienden.

Zijn ouders komen uit Korea maar leven ook al van jongs af aan in Nederland. De familie wordt vaak nageroepen en gediscrimineerd, maar laat dat meestal lopen. Deze keer laat Yanii het er niet bij zitten, daarom vertelt hij zijn verhaal en gaat hij aangifte doen.

Aangifte doen

En dat is hoog tijd vindt Songkie Lie van de Aziatische belangenbehartigingsorganisatie Asian Raisins. Hij merkt dat Aziaten steeds vaker met racisme te maken krijgen en is blij dat er nu aangiften worden gedaan, omdat dit te vaak nagelaten wordt.

De oudere generatie zegt volgens Lie vaak: "Maak er geen probleem van, wij willen die problemen niet." Hij roept op om altijd aangifte te doen als er sprake is van racisme of discriminatie. "Er is nu een generatie die er genoeg van heeft."