Hij doet het! Marc lag wekenlang in coma, maar bereikt nu finish UMC Run

AMSTERDAM - Marc Hanou uit Haarlem heeft vanmiddag een heel bijzondere prestatie geleverd: hij legde een run af van vijf kilometer rond het Amsterdam UMC, het ziekenhuis waar hij enkele maanden geleden nog een maand in coma lag door een ontsteking aan zijn hart.

"Het was best emotioneel om weer terug te zijn bij het UMC", vertelt Marc na afloop. "Ik was daar niet meer geweest sinds maart toen ik nog een keer voor controle kwam. Ik kwam terug op de plek des onheils, maar ook de "plek der verbetering".

Tot Marcs grote verrassing stonden er meerdere mensen klaar om hem aan te moedigen. Collega's van zijn werk uit Den Haag, maar ook heel veel ziekenhuispersoneel. "Ik vond het heel mooi dat veel mensen van de verpleegafdeling klaar stonden om voor me te applaudisseren. Verplegers, fysiotherapeuten, cardiologen: ze hielden een spandoek omhoog met 'We zijn trots op Marc, onze held'. Ik dacht: 'Ik ben geen held, júllie zijn de helden!'"

