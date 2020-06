Haarlemmer na maandlange coma klaar voor Amsterdam UMC RUN

HAARLEM - Het is volgens doktoren een wonder dat Haarlemmer Marc Hanou nog leeft. Vier weken lang lag hij in kritieke toestand in het Amsterdam UMC op de Intensive Care. Volgende week rent hij vijf maanden na het ontwaken uit die coma, vijf kilometer voor meer geld, mogelijkheden en onderzoek voor patiënten met het Post Intensive Care Syndroom.

NH Nieuws

In de nacht van 12 december van vorig jaar ging het mis. "Ik heb mijn vrouw 's nachts wakker gemaakt met de woorden: 'ik ga dood, we moeten naar het AMC'. Ik ben op de drempel van het ziekenhuis ingestort en daarna was ik een maand buitenwesten." Hanou bleek een ontsteking te hebben aan zijn hart. Tijdens zijn vier wekenlange coma onderging hij twee openhartoperaties en is hij twee keer gereanimeerd. "Ik ben technisch twee keer dood geweest. De arts van mijn tweede operatie noemde het een medisch wonder."

De maanden die volgden begon Hanou aan een loodzwaar revalidatieproces. "Ik heb 15 kilo spieren verloren op de IC. Toen ik net wakker werd, kreeg ik zo'n noodknopje van de zuster, maar zelfs die kon ik niet indrukken." Dat proces ging gestaag verder toen hij ook na revalideren bij Heliomare naar huis mocht. "Met behulp van mijn jongste dochter ben ik elke dag gaan hardlopen en trainen. Eerst zes keer één minuut en nu loop ik 5,5 kilometer en doe ik mee met de virtuele UMC-run." Bekijk hieronder hoe de Haarlemmer weer hardloopt. Tekst loopt door onder video.

NH Nieuws

Hanou ziet de noodzaak om zoveel mogelijk te betekenen voor andere ex-IC-patiënten. "Toen ik in Heliomare kwam was ik de enige patiënt met het Post Intensive Care Syndroom, nu hebben ze een verdieping leeggeruimd voor mensen die van de IC afkomen." Hij is daarom begonnen aan het schrijven van een boek over zijn ervaringen. Virtuele run Aankomende dinsdag loopt hij samen met zijn twee dochters en een fysiotherapeut en verpleger uit het Amsterdam UMC de vijf kilometer rond het ziekenhuis. "Normaal doe je dat met duizend mensen, maar dat kan nu natuurlijk niet." De rest van de deelnemers doet 'virtueel' mee door de afstand in of rondom eigen huis te lopen.