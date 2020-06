De Peiling: Minder strenge geluidsregels rond vliegvelden om woningbouw mogelijk te maken?

Woningnood

Ondertussen stijgt de vraag naar woningen flink. De komende tien jaar zouden er 845.000 woningen moeten worden bijgebouwd om aan de stijgende vraag te voldoen. Het kabinet wil 75.000 woningen per jaar bouwen. Dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. Onder meer door de stikstofproblematiek en omdat er te weinig bouwlocaties zijn. De nieuwe geluidsnormen zijn nu een extra hindernis.

Ergernis over groei Schiphol

Ondertussen ziet het kabinet nog wel ruimte voor de groei van Schiphol. Dat roept ergernis op bij gedeputeerde Olthofff. "Er lijkt gekozen te worden voor groei zonder dat de randvoorwaarden zijn gedefinieerd. Daarmee lijkt de afweging tussen groei en leefbaarheid uit balans", zo schrijft Olthoff in een zienswijze op de voorgestelde Luchtvaartnota. Hij wil snel met de betrokken ministers in gesprek over een oplossing.



