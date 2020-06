Afgeplakte plaatsnaamborden: "Geen dom vandalisme, maar gerichte actie"

WATERLAND - Wie Broek in Waterland binnenrijdt, ziet dat het woord 'water' op het plaatsnaambord is afgeplakt met witte tape. Het gaat om een ludieke stunt van actiegroep 'Het GREAT Team' dat op meerdere plekken in het land met soortgelijke acties aandacht vraagt voor het dreigende tekort aan drinkwater in de wereld.

NH/Mischa Korzec

"Hoewel de aarde een blauwe planeet is, wordt ons drinkwater steeds schaarser." Zo begint de brief die vanochtend bij de gemeente Waterland op de mat viel met daarin de uitleg over de actie met de witte tape. De groep wil met het beplakken van woorden zoals 'water' op ludieke wijze aandacht vragen voor het waterprobleem. Het team vertelt dat ze al verschillende gemeenten in Nederland 'een bezoekje' hebben gebracht. Niet alleen naamborden, maar ook watertaps moesten het ontgelden. Zo is de watertap op onderstaande foto afgeplakt en voorzien van een groen kraantje met daarop de woorden op=op.

NH/Mischa korzec

Gemeente Waterland laat weten dat ze weten van de actie, maar er verder niets mee doen. De actiegroep zegt dat het om een éénmalige actie gaat en niet om 'dom vandalisme'. In de brief staat dat ze zelf alle tape over 5 dagen weer weghalen.