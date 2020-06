Extreme droogte heeft weerslag op natuur: "Het moet eigenlijk een maand lang regenen"

OVERVEEN -Het is voor het derde jaar op rij extreem droog en dat heeft gevolgen voor de natuur. Zo zijn in het duingebied bij Overveen veel plantjes verdord die heel belangrijk zijn voor vlinders en bijen. Dick Groenendijk, ecoloog bij PWN, vindt de situatie zorgelijk. "Het gaat me aan mijn hart als het zo slecht gaat."