Ajacied Dest langs scholen ter motivatie en inspiratie

ALMERE - Kinderen inspireren en motiveren om iets van het leven te maken, dat is het doel van Ajax-voetballer Sergiño Dest. De 19-jarige rechtsback maakt daarom een tour langs enkele scholen in Amsterdam en omstreken. "Ik vertel de kinderen dat niet iedereen in mij geloofde. Maar ik geloof wel in mezelf, dat is het belangrijkste", zegt Dest na een bezoekje aan zijn oude basisschool 't Zonnewiel in Almere.

De Amerikaanse international, die opgroeide in Almere, kwam samen met z'n commercieel manager Anthony Vos op het idee om een scholentour te organiseren. "Ik dacht: laat ik m'n oude juf van de basisschool eens bellen, juffrouw Linda. Ik heb haar m'n plan uitgelegd. Ik wil kinderen inspireren en motiveren om echt wat uit het leven te halen. Ik ben ook begonnen daar op die school in Almere. En nu speel ik in het eerste van Ajax. Ik heb van m'n talent mijn werk kunnen maken, zo kan het gaan. En dat gun ik iedereen."

Uit het hart

Dest sprak de kinderen van 't Zonnewiel op het schoolplein toe. "Dat verhaal kwam uit mijn hart. Ik heb verteld hoe ik zover ben gekomen. Ik heb ook lastige tijden gehad. Soms speelde ik niet en vroeg ik mezelf af: hoe kan dat nou? Ik ging dan thuis extra trainen, zodat ik uiteindelijk wel in de basis kwam. Ik heb ze ook verteld dat ik op school in iedere pauze gelijk het plein op rende om te gaan voetballen. En na school ook. Trainen, trainen, trainen. Welke sport je ook doet: als je veel oefent en je gelooft in jezelf, dan kan je ver komen."

Vanwege de coronacrisis waren de (basis)scholen en sportclubs in Nederland wekenlang dicht. "Normaal gaan kinderen naar school en naar hun trainingen, nu kon dat niet. Ze zaten thuis voor de tv of op de PlayStation. Ik wil ze motiveren om actief bezig te blijven", zegt Dest. "Zelf kon ik ook maanden niet voetballen. Natuurlijk baal ik ervan dat er geen wedstrijden zijn, maar in dit soort tijden kan je andere dingen trainen.