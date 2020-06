Verdriet bij organisatie van protest in Hoorn, rellen overschaduwen inhoud

HOORN - "We hebben er zoveel werk voor geleverd de afgelopen dagen, en dan wordt het zo te grabbel gegooid", vertelt een aangeslagen Romy Rondeltap van de stichting Building the Baileo aan NH Nieuws. Gisteren organiseerde zij samen met twee andere stichtingen de demonstratie Weg met JP Coen. Een protest tegen het standbeeld van J.P. Coen dat zo vreedzaam verliep, maar enorm is overschaduwd door honderden relschoppers die na de demonstratie de sfeer in de stad verziekten.

De inhoud van de demonstratie is ondergesneeuwd door het letterlijke geweld wat er gisteren is gebruikt. Volgens de gemeente gaat het om een groep jongeren die doelbewust de confrontatie op zocht met de politie en niet betrokken waren bij de demonstraties. "Het maakt mij zo verdrietig dat de media zo hun best doet om alleen het lelijkste naar voren te brengen." Romy vertelt verder dat ze deze week zo hard gewerkt heeft om de demonstratie voor elkaar te krijgen en het jammer vindt dat het dan zo moet eindigen.

Romy vertelt dat ze zelf weinig heeft meegekregen van de rellen in de stad. Ze was bezig met het afbouwen van het podium, toen het een paar honderd meter verderop zo misging. "Ik hoorde dat vrouwelijke betogers, die op weg naar het station waren en alleen maar naar huis wilden werden overlopen door de politie en de paarden. Ze wisten niet eens wat er aan de hand was."

In de media werd gisteren al snel gesproken over de tegendemonstranten die zorgden voor de onrust in de stad. Romy baalt daar enorm van. "De rellen gingen niet over het beeld, het was gewoon een ordinaire vechtpartij. Het had niks te doen met J.P Coen. Het is zo jammer dat wij nu moeten gaan vechten tegen de media."

Wel zegt ze eerlijk dat zij, als betogers, ook niet perfect zijn. En dat ook demonstranten van hen meededen aan de rellen. Ze distantiedert zich daar dan ook niet van. "Het was een handjevol dat zich liet provoceren, maar ik snap die emoties. Er is over pijn gesproken tijdens de demonstratie en daarna wil je naar huis. Maar dan word je door de politie in een hoek gedreven, alsof je bij die relschoppers hoort die bewust naar Hoorn kwamen om onrust te stoken."

Boodschap ondergesneeuwd

Maar het vervelendste vindt ze dat de personen die zich wel hebben gedragen, je niet meer ziet. Dat vindt ze zonde. "Niemand heeft het meer over waar wij gister voor stonden", vertelt ze. "Terwijl wij zoveel energie hebben gestoken om het vreedzaam en mild te laten verlopen, maar wel met een duidelijke boodschap."

Hoewel dit protest enorm is overschaduwd door de rellen achteraf, is Romy wel met één ding blij. En dat is de The New York Times. En daarbij vertelt ze: "En daarin ging het dus niet eens over de rellen, maar over het protest. Over het verhaal wat wij wilden vertellen. Over de inhoud."

NH Nieuws was gister bij de demonstratie van Coen is Ok! en Weg met J.P. Coen. Kijk hier naar een korte samenvatting: