VIDEO: politie omcirkelt standbeeld JP Coen, plein ontruimd, 4 arrestaties

HOORN - Op de Roode Steen in Hoorn is het JP Coen-standbeeld omcirkeld door politieagenten en het hele plein is ontruimd. De sfeer was erg onrustig, aldus een verslaggever. Er worden vuurwerkbommen afgestoken. Eerder vanavond waren rellen van tegenstanders van het standbeeld. Er zijn vier mensen aangehouden.