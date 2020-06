Jordy verloor zijn vader door het coronavirus en eert hem vandaag met gebak

AMSTELVEEN- Deze Vaderdag is voor Jordy de Breet uit Amstelveen een harde confrontatie. In april dit jaar verloor hij zijn vader Hans door het coronavirus. Hans was volgens Jordy een groot gebaksliefhebber en om die reden lanceert hij vandaag zijn bedrijf waarmee hij taartpunten bezorgt in Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, de Kwakel en Kudelstaart.

"Mijn vader hield heel erg van gebak. Ik vind het gewoon heel mooi, iets waarmee m'n vader blijft voortbestaan. Daarom heb ik het 'Gebak van Hans' genoemd."

Hij denkt dat deze taartbusiness hem troost zal bieden. "Ik merk dat ik dit juist nu op Vaderdag wil lanceren. Dan kan ik over een jaar zeggen: dit bedrijf bestaat nu één jaar. Dan hoef ik niet heel erg het gevoel te krijgen van het gemis."

De allereerste taartpunt is voor de oma van Jordy. Na een kort ritje naar Amstelveen Westwijk belt hij vol enthousiasme aan bij zijn grootmoeder. De 93-jarige is ontzettend trots op haar kleinzoon. Gelukkig valt de taart na een hapje proeven in de deuropening in de smaak: "Het ziet er heerlijk uit hoor en het smaakt ook lekker."

Vanaf aanstaande woensdag kan iedereen naar hartenlust taart bestellen op de website van de bezorgservice. Voorlopig worden de taartpunten alleen in de avonduren bezorgd van woensdag tot en met zondag.