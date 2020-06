Jordy en Dennis verloren hun kerngezonde vader aan corona: "Er is boven op de verkeerde knop gedrukt"

AMSTELVEEN - Toen het coronavirus een paar maanden geleden ook in Nederland voet aan wal zette, was Hans de Breet vooral bang voor de gezondheid van zijn 97-jarige moeder, die net als hij en zijn vrouw Aletta besmet raakte. Maar al snel blijkt dat Hans er veel ernstiger aan toe is, waarna hij na een kort ziekbed overlijdt. NH Nieuws spreekt uitgebreid met zijn zonen Jordy en Dennis.

Het is 19 maart 2020 als Hans de Breet, zijn vrouw Arletta en zijn oude moeder van 97 alledrie grieperig worden. Ze hebben corona, blijkt uit een test. De hoogbejaarde moeder van Hans heeft een longontsteking en de artsen geven haar niet lang meer te leven. Toch knapt zij wonderwel op. Ook Arletta is met een paar dagen van de griep af, maar met Hans gaat het slechter en slechter. Zoon Jordy kan het nog steeds nauwelijks geloven: "Mijn vader was kerngezond en hartstikke jong. Je hoort altijd dat het virus alleen gevaarlijk is voor oude mensen of mensen die ziek zijn, maar mijn vader werd maar niet beter. Terwijl mijn oma opknapte, ging mijn vader achteruit. Hij moest naar het ziekenhuis waar hij na drie dagen in coma werd gebracht. Wij mochten er niet bij. Het laatste appje dat ik van hem heb is: 'Ik' en dan drie hartjes, 'hou van jou'."

Als Hans 20 dagen op de IC ligt, wordt duidelijk dat hij niet meer beter zal worden. Voor Jordy en Dennis wordt een boze droom werkelijkheid. Niet meer wakker Dennis: "Ik weet nog dat mijn broer mijn moeder belde. Ik hoorde haar telefoneren maar kon haar niet verstaaan, maar ik begreep aan de intonatie dat er iets vreselijks aan de hand was. Toen kwam ze naar boven en zei ze: "Hij gaat niet meer wakker worden." We hebben gehuild en elkaar vastgepakt." Jordy: "Hij bleek meerdere herseninfarcten te hebben gehad. Daar was hij zelf nooit meer uitgekomen. Het is niet te bevatten, ze koppelen letterlijk een slang af en dan is het wachten tot zijn hart ermee ophoudt. Ik heb gezegd: 'Ga maar papa, het is goed zo.' Toen stierf hij in mijn handen." Tekst gaat door onder foto

De begrafenis en de rouwverwerking: alles moet de familie alleen doen. Jordy: "Je ziet je moeder kapot gaan op anderhalve meter afstand en je kan niets doen." De begrafenis vindt in besloten kring plaats, maar in Amstelveen staan wel 200 mensen op straat om een erehaag te vormen voor de rouwstoet. Oorlog zonder schieten De moeder van Hans mag niet bij de begrafenis van haar kind zijn. Zij is, met haar 97 jaar, te kwetsbaar. Jordy: "Mijn oma zegt zelf: 'Ze hebben boven op de verkeerde knop gedrukt.'" Dat Hans, die nog maar 62 was, aan corona is overleden, is zo onwerkelijk, dat beide broers het zich nog steeds niet echt realiseren: "Het is niet te begrijpen en zo raar, alles wat met corona te maken heeft. We hopen dat er snel een vaccin komt, maar we zijn bang dat dit allemaal nog wel jaren kan gaan duren. Het is net een oorlog, maar dan zonder het schieten."