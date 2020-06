De Peiling: Wat doen we met omstreden standbeelden en straatnamen?

In Hoorn wordt morgen gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van het verwijderen van het standbeeld van J.P. Coen. In Haarlem wil een PvdA-raadslid van koloniale straatnamen af. En in Amsterdam is het standbeeld van Gandhi met rode verf besmeurd omdat ook hij niet van onbesproken gedrag zou zijn. Wat moeten we volgens jou doen me omstreden standbeelden en straatnamen?

ANP

Jan Pieterszoon Coen

Vrijdag staan twee protesten gepland met het Hoornse standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in de hoofdrol. De leus van de ene groep demonstranten is 'Weg met JP Coen'. Door de straten van Hoorn klinkt ook een tegengeluid: 'Coen is OK'. Het beeld van Coen is al jaren omstreden. In 2012 plaatste de gemeente er een bordje bij om ook de wrede kant van het koloniale verleden van Coen te belichten.

Gandhi besmeurd

In Amsterdam is woensdag het beeld van Mahatma Gandhi met rode verf besmeurd en op de sokkel is het woord racist gekalkt. Gandhi is vooral bekend door zijn geweldloze verzet tegen de Britse overheersing in India. Hij woonde en werkte ook enige jaren in Zuid-Afrika, waar hij zich inzette voor de burgerrechten van Indiase migranten. In die periode beschreef hij zwarte Afrikanen met de racistische term 'kaffer'.



Haarlem

Het Haarlemse PvdA raadslid John Oomkes wil weten wat het kost om de straatnamen van 'foute' helden uit het verleden in de stad te vervangen. Een aantal straten in Haarlem is vernoemd naar generaals uit de Nederlandse koloniën, zoals Piet Cronjé. Hij staat te boek als overwinnaar van de Eerste Boerenoorlog in Zuid-Afrika en is daarmee een symbool voor de kolonisatie van het Afrikaanse land.

Wat vind jij?

Wereldwijd wordt er geprotesteerd bij allerlei standbeelden. In een aantal landen zijn er beelden van hun sokkel getrokken of beklad. Wat moeten we hier in Noord-Holland doen? Halen we beelden en straatnamen weg? Laten we alles zoals het is? Of hangen we tekstbordjes met uitleg op? We horen graag hoe jij daarover denkt!