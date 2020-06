Hilversumse school dicht vanwege coronabesmetting leerkracht

Het gaat om een leerkracht die les geeft op twee groepen van de school.

Alle ouders van de tweehonderd leerlingen van de school hebben gisteren al een brief gehad van de schoolleiding over de situatie. Mozarthof-directeur Trix Stöve schrijft daarin dat het sluiten van de school vooral uit voorzorg is. "Om eventuele verdere besmetting te voorkomen hebben we nu besloten dat de school dinsdag 16 juni 2020 gesloten zal zijn", schrijft ze.

De school roept ouders op om, als ze zelf of hun kinderen klachten hebben, zo snel mogelijk een coronatest aan te vragen.

Overleg met de GGD

Hoe het nu verder gaat, is nog even afwachten. De school heeft de GGD op de hoogte gebracht. Er wordt samen met de GGD gekeken of en wanneer de school weer open kan en welke verdere maatregelen er genomen moeten worden.