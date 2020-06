NH Airtime: Meer bestemmingen, meer airlines, meer maatregelen op Schiphol

Op Schiphol is weer sprake van groei. Er komen bestemmingen bij en luchtvaartmaatschappijen voegen Amsterdam weer toe aan hun routenetwerk. Maar als je de cijfers van mei vergelijkt met die van dezelfde periode vorig jaar, kom je uit op 97 procent minder passagiers en 85 procent minder vluchten. Toch rekent de luchthaven op weer wat betere maanden. Daar horen ook strengere coronamaatregelen bij.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vorige maand waren er gemiddeld 200 vluchten per dag op Schiphol. In mei 2019 waren dat er nog 1.450 op één dag. Als juni voorbij is, gaat Schiphol ervan uit dat er dagelijks 350 starts en landingen zijn geweest met 30.000 tot 40.000 reizigers die de luchthaven passeren. En meer passagiers betekent meer maatregelen om spreiding van het coronavirus te vermijden.

NH Airtime blikt dit keer vooruit op de toename van vluchten, airlines en coronamaatregelen zoals verplichte mondkapjes op Schiphol.