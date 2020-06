Stedentrips vanaf Schiphol kunnen weer, maar vergeet je mondkapje niet

Sinds vandaag kan er weer gevlogen worden naar zestien Europese landen waarvan het reisadvies is versoepeld. Tegelijkertijd zijn de coronamaatregelen op Schiphol strenger geworden. Op veel plekken is een mondkapje nu verplicht, maar dat weerhoudt de eerste reizigers niet om op een langgekoesterde stedentrip te gaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol betreden zonder mondkapje kan nog steeds. Het moet pas op zodra er ingecheckt wordt, maar op de eerste dag van de verscherpte coronaregels op Schiphol lijkt het grondpersoneel hier en daar nog een oogje dicht te knijpen. Maar wie de richtlijnen goed opvolgt, draagt voorlopig een mondmaskertje bij de incheckbalies, beveilingings- en paspoortcontrole en bij de gates. Ook in het vliegtuig blijft die regel voor de hele vlucht gelden.

Kleine prijs

Het is maar een kleine prijs die er betaald moet worden om weer op stedentrip te kunnen gaan, vindt een Belgisch stelletje dat op het punt staat om in te checken voor een reisje naar Portugal. "Ik vind het wel logisch dat we extra maatregelen moeten nemen", zegt de mannelijke helft van het stel.

Goedkoop ticket

"Wij zijn al blij dat wij gewoon eens wegmogen uit ons appartement", zegt zijn vriendin. Dat het paar niet vanuit Brussel naar Lissabon vliegt, maar vanaf Schiphol is vanwegen de kosten: "Ja, goedkope tickets!"