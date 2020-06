Na weken behelpen in je caravan eindelijk weer met wc-rol flaneren over de camping

BLOEMENDAAL - Het is feest in de sanitaire gebouwen van de Noord-Hollandse campings: de gasten mogen vanaf vandaag namelijk weer douchen en naar het toilet. Bij camping De Lakens in Bloemendaal verheugden de gasten zich al tijden op een lekkere warme straal. "Blij dat het nu weer kan."

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waren de sanitaire voorzieningen maandenlang dicht. Campinghouder Djoerd Vulto is vandaag dolbij. "We willen onze gasten een leuke vakantie geven. De douche en het toilet horen daar natuurlijk bij. Die zijn nu coronaproof", zegt hij tegen NH Nieuws. Vaste campinggast in Bloemendaal Simon van Dijk en zijn vrouw namen vanmorgen direct een frisse douche. "Dat was toch tien weken wel behelpen in je eigen caravan, dus we zijn heel blij dat dat weer mogelijk is." Bekijk de hele reportage hieronder. Tekst gaat door onder de video.

