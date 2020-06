Hobie Verhulst tekent contract voor één jaar bij AZ

ALKMAAR - Een bijzondere maandagmiddag voor Hobie Verhulst. De keeper was al mondeling akkoord over een contract bij AZ en heeft inmiddels zijn handtekening onder een definitieve overeenkomst gezet.

"Dit voelt heerlijk", zegt Verhulst. "Ik hoefde hier niet lang over na te denken. Ik kom hier vandaan en heb hier vroeger ook gespeeld. De afgelopen tijd kon ik meetrainen en heb ik mezelf kunnen laten zien."

De keeper doorliep de jeugdopleiding van AZ, en speelde vervolgens voor MVV, FC Volendam en Go Ahead Eagles. Zijn contract bij die laatste club liep deze zomer af en dus was Verhulst transfervrij. In de afgelopen periode trainde hij mee met AZ om zijn conditie op peil te houden.

Directeur voetbalzaken Max Huiberts kent de doelman nog van vroeger. "Hij is terug op het oude nest. Ik ben zelf nog zijn trainer geweest. Met het vertrek van Rody de Boer en Jasper Schendelaar waren we op zoek naar een nieuwe doelman en we zijn blij dat we die vacature met Hobie hebben kunnen invullen."