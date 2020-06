AZ verhuurt Rody de Boer en verwelkomt Hobie Verhulst

De Boer kwam in 2018 over van Telstar, nadat hij met de club uit Velsen-Zuid de play-offs had gehaald. Hij keepte sinds zijn komst naar Alkmaar 25 duels voor het beloftenelftal en kwam twee keer in actie voor de hoofdmacht van AZ. Hij maakte zijn debuut voor de ploeg van Arne Slot in de uitwedstrijd tegen Sparta (3-0). De Boer is na Jasper Schendelaar (verhuurd aan Telstar, red.) de tweede keeper in korte tijd die wordt verhuurd door de Alkmaarders.

Hobie Verhulst keert terug bij de club waarvoor hij in de jeugd speelde. Hij trainde al enkele dagen mee met de selectie van Slot. Verhulst verdedigde de afgelopen twee seizoenen het doel van Go Ahead Eagles. Daarvoor was hij gedurende drie seizoenen een vaste waarde in het elftal van FC Volendam dat hem in 2015 overnam van MVV Maastricht.