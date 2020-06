Purmerendse Jan Visser bezorgd over omgang met water: "Stenen eruit, planten erin"

Als Jan Visser zijn appartementencomplex in Purmerend verlaat, ziet hij al gelijk de schade van de maand mei. "Het gras wordt steeds geler en is er soms niet eens meer. Met de zon erop, sterft het gras gewoon af. De grond moet z'n sponswerking weer terugkrijgen. Dus stenen eruit en planten erin."

Zorgen

"Ik maak mij zorgen over het klimaat, maar ook hoe we met het water omgaan", aldus een ongeruste Jan Visser. Al weet de weerman dat het weer morgen zo weer kan omslaan. "Het kan best zo zijn dat de droogte deze zomer voortzet, maar het kan ook zijn dat het in juli is afgelopen. Net zoals in 2006. Toen was juli een extreem warme maand en daarna volgde de natste augustus."