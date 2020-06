'Tegendemonstranten' weggestuurd bij protest in Alkmaar

ALKMAAR - Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie in Alkmaar is een kleine tegendemonstratie ontstaan. Volgens de politie verzamelden zich zo'n vijftien mensen bij de hekken van de Drafbaan.

De demonstranten stonden er naar eigen zeggen om Nederland te beschermen tegen 'linkse fascisten'. "Ze willen onze standbeelden slopen. We moeten ons land verdedigen. Dat ze demonstreren is prima, maar als ze dingen gaan slopen is dat niet goed", zei een van hen tegen NH Nieuws.

Weggestuurd

Volgens de politie zijn er geen arrestaties verricht. Wel riep de politie mensen die van de Black Lives Matter-demonstratie kwamen op om geen aandacht te schenken aan de tegendemonstratie. "We zijn er druk mee en vinden het vervelend dat dit gebeurt. We hebben de groep om legitimatie gevraagd."

De organisatie van de BLM-demonstratie waarschuwde vanaf het podium voor een 'extreemrechtse groep'. De politie meldt dat de groep niet echt mensen lastig heeft gevallen. De tegendemonstranten zijn inmiddels wel weggestuurd.