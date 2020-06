Kwakels folkduo in actie voor Alzheimer Nederland: "Hopen dat er een medicijn komt"

Het is een uit de hand gelopen hobby voor het stel. Tijdens een vakantie in Ierland in 2003 werden ze gegrepen door het typische genre en heeft de muziek hen niet meer losgelaten. Recent kwamen David en zijn vrouw op het idee om een nummer te maken waarmee ze Alzheimer meer onder de aandracht konden brengen.

Het doel van 'Mr. Alzheimer' is geld inzamelen voor Alzheimer Nederland, de stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van medicatie, iets waar David niet op kan wachten. "We hopen dat er uiteindelijk een medicijn tegen komt."

Opbrengst

De volledige opbrengst van de cd-verkopen, Spotify-streams en downloads van het nummer via andere platformen gaat naar de stichting. Na de release van deze bijzondere plaat is er al ruim 700 euro opgehaald door Anne-Lotte en David. Doneren of het nummer downloaden kan hier.

Volgens David is muziek een van de weinige dingen waarvan mensen die aan Alzheimer lijden nog kunnen genieten. "Ik weet zeker dat ze heel trots op ons zal zijn. (...) Mijn moeder zei: Is dit mijn liedje? Dat vinden we heel mooi en ik hoop dat we zoveel mogelijk kunnen doen voor de stichting."