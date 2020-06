Andries Jonker baalt, maar heeft begrip voor de situatie bij Telstar

"Ik heb wel begrip voor de situatie, maar kan ook verder weinig mee. Het is zeer vervelend voor de mensen die het betreft, maar verder is het iets wat de Raad van Commissarissen in samenspraak met de directeur heeft besloten", aldus Jonker.

"Binnen de technische staf behouden alle leden hun baan, maar in de begeleiding rondom het team moeten we wel afscheid nemen van mensen en dat doet pijn." Ook het schrappen van het gezamenlijke ontbijt en de lunch vindt de trainer vervelend. "Die vier keer per week gezamelijk eten waren ontzettend belangrijk voor de samenhorigheid in het team. Omdat dit nu wegbezuinigd wordt, zal je andere middelen moeten vinden om dat te creëren."