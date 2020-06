Calvin Valies aan de slag bij FC Aalsmeer

Ambities in het betaald voetbal heeft de aanvaller nog wel, maar de 25-jarige Amsterdammer snapt dat de kans niet groot is. "Ik word ouder en je moet aan de toekomst denken. Ik ben een tijdje weggeweest uit Nederland dus ik denk niet dat de clubs hier op mij zitten te wachten", vertelt Valies.

Calvin Valies verliet in 2017 Telstar. Daarna speelde hij in Griekenland (PAE Veria), Zweden (Syrianska) en Roemenië (Luceafarul). "Griekenland was sportief heel goed en financieel matig en kwamen ze hun afspraken niet na. In Roemenië was dat juist andersom en in Zweden was het allebei top", laat hij weten.