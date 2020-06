De Peiling: Kermissen willen ondanks coronacrisis weer open

Kermisexploitanten demonstreren vandaag in Den Haag. Ze vinden het oneerlijk dat pretparken weer open mogen, maar dat een kermis door de coronacrisis voorlopig nog niet is toegestaan. In veel Noord-Hollandse gemeenten is de jaarlijkse kermis een fenomeen. Wat vind jij? Moet een kermis weer kunnen?

Pretparken wel open

De kermisbranche zit sinds de start van de coronacrisis net als veel andere sectoren in financieel zwaar weer. Attracties staan stil en de branche komt niet in aanmerking voor overheidssteun. Pretparken zijn inmiddels wel weer open, maar de overheid ziet de kermis als een evenement en dat mag niet.

1 september

Het verbod op evenementen geldt officieel tot 1 september, maar de overheid heeft al laten weten dat grote bijeenkomsten pas weer mogelijk zijn als er een vaccin is tegen het coronavirus. Dat is voor de kermisbranche onacceptabel. 60 procent van de kermisondernemers komt in geldnood.

Wat vind jij?

In veel Noord-Hollandse gemeenten is de kermis hét evenement van het jaar. Denk jij dat we de coronaregels voor de kermis kunnen versoepelen of lijkt je dat onverstandig?