Gravenberch blijft bij Ajax: talent ligt tot 2023 vast in Amsterdam

AMSTERDAM - Ryan Gravenberch heeft zijn toekomst aan Ajax verbonden. Het talent heeft overeenstemming bereikt over een nieuw driejarig contract, dat in de zomer van 2023 afloopt. De oude verbintenis van de 18-jarige Amsterdammer liep aan het einde van het volgende seizoen af.

Lange onderhandelingen

Gravenberch onderhandelde bijna een jaar over zijn nieuwe verbintenis. Tijdens die periode las de middenvelder in de media dat hij zou zijn aangeboden bij andere clubs. "Ik dacht: waar zijn jullie mee bezig? Ik voetbal al tien jaar bij Ajax, vanaf de F-jes. Dan ga je Ajax nu toch niet verlaten? Daar heb ik nooit aan gedacht. Ik wil hier slagen. Ik wil met de kampioensschaal op het Museumplein staan", vertelt de talentvolle middenvelder in gesprek met Ajax TV.

Tekst gaat verder onder de video