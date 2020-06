Gravenberch blijft bij Ajax: "Ryan gaat geen transfer meer maken"

Afgelopen week maakte Danzell de overstap van FC Dordrecht naar Sparta, dus de broers komen elkaar komend seizoen tegen in de eredivisie. "Ik kijk uit naar de confrontatie. We zitten onderling al te dollen." Danzell heeft een prestatiecontract getekend bij de Rotterdammers. Als hij vaker speelt, verdient hij meer geld. "Eigenlijk is het een normaal contract, maar ik begrijp wel dat het een prestatiecontract wordt genoemd. Ik ga gewoon mijn best doen. Ik zie dit als een kans en die zijn er om af te maken."