Danzell Gravenberch tekent eenjarig contract bij Sparta

AMSTERDAM - Danzell Gravenberch speelt komend seizoen bij eredivisionist Sparta Rotterdam. De Amsterdammer heeft voor één jaar getekend in Rotterdam. Danzell is de oudere broer van Ajacied Ryan Gravenberch.

De 26-jarige aanvaller trainde de afgelopen periode al mee op Het Kasteel. Gravenberch tekende in januari bij FC Dordrecht, waar hij in acht duels tot twee goals kwam. De Noord-Hollander speelde eerder in de jeugd van Ajax en kwam daarna uit voor N.E.C., Universitatea Cluj, Reading, Roeselare en TOP Oss.