Vanwege coronagevaar gesloten Muider fietspad gaat weer open

Het Jan Kerstenpad is onderdeel van de zogeheten natuurboulevard langs de kust van Muiden en Muiderberg. Er is de afgelopen weken veel te doen om de fietspaden omdat ze misbruikt worden door wielrenners die er veel te hard rijden, geen afstand houden en voor gevaar zorgen voor reguliere fietsers en wandelaars.

De hekken gaan nu weer weg, omdat het volgens burgemeester en wethouders van Gooise Meren het risico op een coronabesmetting in de buitenlucht nu bijzonder klein blijkt. "Het college wil benadrukken dat de regel om voldoende afstand te houden nog steeds geldt", zo laat me wel weten.

Nu het fietspad weer open gaat, zal ook dat probleem weer gaan spelen in Muiden. Al staat het besluit om het pad weer te openen los van de discussie, zo verzekeren burgemeester en wethouders. "Dit heeft zeker de aandacht van het college, die daarover met tal van partijen en met bewoners in Muiden en Muiderberg overleg voert."

Corona in 't Gooi

๐Ÿ“ฐ Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

๐Ÿ“บ Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

โœ‰๏ธ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

๐Ÿ’ฌ Meld je aan voor de NH Gooi-nieuwsdienst via Whatsapp. App 'NH GOOI AAN' naar 0888505651