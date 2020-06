Groot Egmonds mysterie; waar zijn de tegeltjes van Hoeve Overslot gebleven?

EGMOND AAN DEN HOEF - Martijn Mulder, de voorzitter van de Stichting Historisch Egmond, staat voor een groot raadsel. Hij wil weten waar de beroemde gestolen tegeltjes zijn, die inbrekers 23 jaar geleden uit een schouw bikten in Hoeve Overslot in Egmond aan den Hoef. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal .

Mulder schreef over de zaak in het laatste nummer van het tijdschrift Geestgronden van Stichting Historisch Egmond: "Er werd tijdens de restauratie ingebroken, de houten betimmering werd verwijderd en de tegels werden uit de schouw gebikt en verdwenen spoorloos."

De schouw met het antieke tegeltableau werd tijdelijk door een houten schot beschermd. De inbrekers moeten daarvan geweten hebben en kwamen met het juiste gereedschap om de siertegeltjes voorzichtig los te bikken. Ze lieten andere waardevolle zaken links liggen.De brutale diefstal werd groot nieuws, kranten, radio en tv doken er bovenop.

Kunstschat

Oud wethouder van de voormalige gemeente Egmond Jan Mesu maakte de affaire van nabij mee en kan zich de commotie nog goed herinneren: "Ik weet nog dat de handelaar die de tegels had eerst niet wilde meewerken en de toenmalige burgemeester de Officier van Justitie inschakelde. Toen lukte het wel."



In de aangifte werd de waarde van de ontvreemde zaken op 15.000 gulden geschat, maar de verzekering kwam niet verder dan een tiende daarvan. Een contra-expertise bij veilinghuis Christie's volgde en uiteindelijk kreeg de gemeente 3500 gulden uitgekeerd, waarmee de tegels werden teruggekocht van de handelaar. In een wegrestaurant langs de snelweg(!) vond in juni 1999 de overdracht plaats. Een gemeenteambtenaar kreeg daar de kunstschat overhandigd.

Doodlopend spoor

Zo belandden de tegels weer in Egmond, waarna het spoor gek genoeg dood loopt. De Alkmaarsche Courant vermeldde nog dat ‘de tegels opgeslagen liggen in het gemeentehuis in afwachting van een besluit tot eventuele terugplaatsing’. Dit laatste is echter nooit gebeurd dus zijn de tegels gek genoeg weer spoorloos verdwenen.

